Матч в Екатеринбурге сведёт команду, стремящуюся закрепиться в топ-4, и соперника, который пытается выбраться из нижней части таблицы. «Автомобилист» выглядит предпочтительнее за счёт более стабильной игры в обороне и лучшей результативности, тогда как «Адмиралу» важно подтвердить, что победа над «Сибирью» стала началом выхода из кризиса

21' Второй период начался. Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода https://t.me/hcadmiralru

20' Первый период окончен.

20' Минута до конца периода.

19' Осипов и Мэйсик бросали, но надёжно играет Гуска.

18' Гооооол!!! 1:2. Укатился на рандеву с вратарём «Автомобилиста» Павел Шен и покатил шайбу точно в «домик» Галкину. Ассист на счету Коледова.

17' В равных составах команды.

16' 5 на 4 продолжится игра.

16' Гоооол!!! 1:1. Буше даёт пас на Да Косту, тот от левого круга вбрасывания делает поперёчную передачу на пятак, а там в гордом одиночестве Мэйсек Брукс завершает точным броском комбинацию.

15' Ещё одно удаление у «Адмирала». Дмитрий Дерябин оштрафован за подножку.

15' «Автомобилист» в полном составе.

14' Буше здорово бросал от правого борта, но Гуска парирует!!!

14' В формате 4 на 4 играют команды.

14' «Адмирал» теперь наказан двухминутным штрафом. Кайл Олсон удалён за игру высоко поднятой клюшкой.

13' Гол засчитан. В итоге «Автомобилист» наказан удалением. Голышев отправился на скамейку штрафников.

13' Запрос сделали хозяева на видеопросмотр на момент вне игры.

13' Гоооол!!!!! 0:1. Сошников от правого борта сделал передачу поперёк на Шестакова, тот бросил в створ, Игорь Гераськин подставил клюшку и дезориентировал Галкина, в итог гол!!!

13' Снова Зборовский бросал, на этот раз от синей линии, но выше ворот шайба полетела.

12' Более шести минут играли команды без пауз. Закончилось всё броском Тимашова и фиксацией шайбы Галкиным.

11' За 10 минут у «Автомобилиста» всего один бросок в створ.

10' Зборовский здорово бросал, но мимо!

09' Более четырёх минут игра идёт без пауз. Без пауз и без моментов, к сожалению.

08' Зборовский заблокировал бросок Олсона.

07' Практически без ворот игра идёт.

06' Трямкин заблокировал бросок Петухова.

05' Шулак опять на острие атаки, бросает в сторону ворот, но вновь мимо.

03' Старков бросил мимо.

02' Шулак бросал, но прямо по позиции Галкина.

02' Трямкин бросал, но мимо.

02' Равное начало матча. Хороший темп.

01' Матч начался!

15' Главный судья: Александр Сергеев (Жуковский, Россия); Главный судья: Вячеслав Шувалов (Москва, Россия); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия).

15:15 Встреча пройдёт на «УГМК-Арене» (Екатеринбург, Россия), вместимость: 12588.

Автомобилист: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Зборовский, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Никита Трямкин, Даниил Малоросиянов, Кёртис Волк, Анатолий Голышев, Рид Буше, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Адмирал: Дмитрий Шугаев, Адам Гуска, Павел Коледов, Дмитрий Дерябин, Артём Кудашов, Семён Ручкин, Георгий Солянников, Либор Шулак, Марио Грман, Егор Петухов, Павел Шэн, Дмитрий Завгородний, Степан Старков, Кайл Олсон, Владимир Брюквин, Никита Тертышный, Аркадий Шестаков, Даниил Гутик, Дмитрий Тимашов, Игорь Гераськин, Никита Сошников.

Екатеринбуржцы подходят к матчу, занимая четвёртое место Восточной конференции. В активе команды 41 очко после 19 побед, однако последние результаты подчёркивают нестабильность. В декабре «Автомобилист» провёл серию домашних матчей, но фактор родного льда не стал решающим: после поражения от «Металлурга» (5:6) была уверенная победа над «Северсталью» (4:1), затем последовал провал против «Барыса» (1:4) и успех над минским «Динамо» (3:2 Б). В среднем за месяц команда забрасывает около трёх шайб за игру, а ключевым фактором успеха остаётся оборона: в матчах, где соперник не превышает отметку в две шайбы, «Автомобилист» чаще всего доводит дело до победы. При этом коллектив Николая Заварухина продолжает чередовать удачные встречи с неудачными, что не позволяет сократить шестиочковое отставание от «Авангарда».

Владивостокцы переживают сложный отрезок сезона и располагаются на 10-й строчке Востока с 30 очками. Команда долгое время не могла прервать серию из пяти поражений подряд, уступив в том числе «Локомотиву» и «Амуру» с одинаковым счётом 1:3. Отставка главного тренера не дала мгновенного эффекта, но в последнем матче «Адмирал» сумел обыграть «Сибирь» на выезде — 3:2, нанеся 36 бросков по воротам соперника. Тем не менее проблемы в атаке остаются системными: лишь в одном из четырёх последних матчей команда забросила больше одной шайбы. На выезде «моряки» редко превышают отметку в два гола, а основную результативную нагрузку несут Степан Старков и Даниил Гутик, набравшие 23 и 24 очка по системе «гол+пас».

