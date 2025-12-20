прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 15:30 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: После 36 матчей «Автомобилист» занимает 4-е место Восточной конференции с 41 очком на счету, на 6 турнирных баллов отставая от лидерского трио.

Последние матчи: В одном из предыдущих матчей в рамках домашней серии команда Николая Заварухина драматично проиграла «Металлургу» Мг в дерби с 11 голами (5:6).

Позднее на своей территории «Автомобилист» прикончил «Северсталь» (4:1), но крупно проиграл «Барысу» (1:4). В недавней встрече екатеринбуржцы взяли верх над «Динамо» Минск (3:2, бул.).

Не сыграют: Максим Денежкин.

Состояние команды: С точки зрения кадровой глубины и амбиций «Автомобилист» причисляется к клубам высшего эшелона, но качество его игры на отрезках вызывает вопросы.

На дистанции команде Николая Заваруха не хватает последовательности: в девяти недавних матчах уральцы потерпели четыре поражения. Четырежды «Авто» проиграло и в семи предыдущих встречах на домашнем льду.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 34 матчах «Адмирал» набрал 30 очков, а в таблице Восточной конференции разместился на 10-м месте, на 4 турнирных балла отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: Три встречи из пяти в ходе декабрьской серии команда Леонида Тамбиева провела на домашнем льду. В первой такой игре случилось поражение от «Сочи» (2:4).

В остальных матчах «Адмирал» уступил СКА (1:3) и «Локомотиву» (1:3), после чего уже в гостях проиграл «Амуру» (1:3), но добился победы над «Сибирью» (3:2).

Не сыграют: Александр Дарьин, Максим Мальцев, Руслан Педан.

Состояние команды: «Адмирал» переживает кризисный этап и не справляется с давлением, которое испытывает в условиях высокой плотности в нижней половине таблицы Востока.

В девяти предыдущих играх приморский коллектив потерпел семь поражений, а в трех встречах из последних четырех не забивал больше 1 гола. На выезде владивостокцы зафиксировали всего три победы при одиннадцати предыдущих попытках.

Статистика для ставок

«Адмирал» победил в 2 последних личных встречах

«Адмирал» забивал 3 и более голов в 4 личных встречах из 5 последних

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.48, победа «Адмирала» — в 4.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: На домашнем льду «Автомобилист» является безусловным фаворитом, который вместе с тем способен добиться результата в низком атакующем темпе, учитывая неважную форму соперников.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.96.

Прогноз: В последние недели у «Адмирала» немногое получается с точки зрения организации игры, в том числе и в зоне атаки, где команда явно испытывает дефицит идей. В таком положении дальневосточники едва ли достигнут высоких показателей по голам в Екатеринбурге.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 2 за 1.75.