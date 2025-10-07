Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (1:5).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

«Достаточно яркий матч получился. Понимаю, что нужно сделать, чтобы подготовиться к следующей игре.

Концовка матча? Есть определенные правила, есть fair play. Если их не соблюдать, то происходит то, что было. Была ли плановой замена вратаря? Посовещались в перерыве и решили, что нужно встряхнуть команду.

Потасовка с Разиным? Мы обыкновенные люди, всякое бывает», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 17-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы вновь встретятся с «Металлургом» 10-го октября.