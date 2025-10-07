Во вторник, 7 октября, нижегородское «Торпедо» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

03' Александр Смолин («Металлург Мг») впервые в матче вступил в игру, поймав бросок от синей линии в исполнении Максима Летунова («Торпедо»).

02' Г-ООООООО-Л! «Металлург Мг» — 0:1! Даниил Вовченко откликнулся на передачу Андрея Козлова из-за ворот и точно бросил в левый угол!

02' «Металлург Мг» с первых секунд взял шайбу под контроль, но пока дело до опасных моментов не дошло. Вбрасывание у ворот хозяев.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Торпедо» — «Металлург Мг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:57 Команды появляются на льду. Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 Главными арбитрами матча назначены: Николай Акузовский и Алексей Белов.

18:47 До стартового вбрасывания остается 13 минут, команды заканчивают разминку и покидают ледовую площадку.

18:45 Сегодняшний матч пройдет в Нижнем Новгороде в ледовом дворце «Нагорный».

18:40 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Торпедо»: Кульбаков Иван Вратарь, Конюшков Богдан, Науменков Михаил, Атанасов Василий, Летунов Максим, Гончарук Сергей, Журавлёв Даниил, Нарделла Бобби, Рожков Никита, Абрамов Михаил, Чефанов Илья, Бойков Сергей, Сизов Антон, Фирстов Владислав, Виноградов Егор, Соколов Егор, Воронин Кирилл, Белевич Андрей, Шавин Никита.

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Пресс Робин, Маклюков Алексей, Силантьев Дмитрий, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Яковлев Егор, Орехов Валерий, Барак Дерек, Козлов Андрей Евгеньевич, Вовченко Даниил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Паливко Данила, Толчинский Сергей, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Торпедо»

«Торпедо» отлично стартовало в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и сразу включилось в борьбу за самые высокие позиции. В данный момент нижегородский клуб возглавляет дивизион Боброва и занимает второе место в Западной конференции отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка. В целом по по сезону статистика забитых/пропущенных у «Торпедо» неплохая — 38:31.

Начало октября в исполнении «Торпедо» получилось не самым результативным в плане набора очков. Последние два матча регулярки команда проиграла в основное время: череповецкой «Северстали» (3:5) и московскому «Динамо» (1:4).

«Металлург Мг»

«Металлург Мг» традиционно силен в регулярном чемпионате и нынешний сезон не исключение. Магнитогорский клуб уверенно возглавляет Восточную конференцию, опережая ближайшего преследователя («Авангард») на два очка. Разница заброшенных и пропущенных шайб у «магнитки» одна из лучших в КХЛ — 47:30.

Сейчас «Металлург Мг» на подъеме — команда идет на серии из трех победных матчей, причем выигрывала в них исключительно в основное время: «Сибирь» (4:3), ЦСКА (3:1) и московский «Спартак» (6:2).

Личные встречи

Соперники представляют разные конференции, поэтому пересекаются между собой не особо часто, но всегда эти встречи получаются крайне результативными. В последних четырех матчах статистика побед в пользу «Торпедо» — 3:1. Предыдущая встреча соперников, проходившая в декабре прошлого года, завершилась викторией «Металлурга Мг» со счетом 5:3.

