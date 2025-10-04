Главный тренер СКА Игорь Ларионов может покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин.

Стало известно, что Ларионов может быть уволен, если СКА проиграет в 2-х предстоящих матча против «Локомотива» (6-го октября) и «Автомобилиста» (8-го октября).

Напомним, что Ларионов возглавил команду из Санкт-Петербурга летом этого года. СКА занимает 7-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе после 11-и матчей.

Напомним, что 3-го октября питерцы уступили «Спартаку» со счетом 1:3 в Москве.