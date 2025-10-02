Бывший главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал свое увольнение из новосибирского клуба.

Вадим Епанчинцев globallookpress.com

«Удалось ли попрощаться с командой? Пока нет. Но думаю, завтра‑послезавтра я увижусь с ребятами.

Почему у "Сибири" получился такой старт чемпионата? И повлияла ли на это травма Красоткина? Думаю, процентов на 70 из‑за этого. Были не очень матчи, но где‑то Красоткин помогал. Были хорошие матчи, но его напарник Луи Доминг не выручал. Можно и так сказать. Начало сезона, пришли новые хоккеисты, которым всё равно нужно время, чтобы сыграться. Невозможно выйти и хорошо сыграть с листа.

В прошлом сезоне у нас было хорошее большинство, мы шли первыми в лиге (26,9%). Но теперь состав поменялся, и мы идем вторыми с конца по большинству (9,7%). Впрочем, нужно время, чтобы произошел качественный рост. Но времени не хватило. Только один месяц прошел со старта сезона.

Были ли слова об отставке перед игрой против "Салавата Юлаева"? Мне абсолютно ничего такого не говорили. Вообще руководство клуба не общалось со мной недели две. Было видно, к чему идет дело.

Какие дальнейшие планы? Через несколько дней полечу в Москву. Открыт к новым предложениям. Такова наша работа — любого тренера в любой момент могут уволить. Если позволите, я хотел бы еще раз поддержать игроков "Сибири". Ребята, верьте в себя, и у вас всё получится. И отдельное спасибо болельщикам. Они в Новосибирске замечательные, и всегда поддерживают команду. Это лучшие болельщики, которых только можно увидеть», — приводит слова Епанчинцев «Матч ТВ».

Новосибирский клуб с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.