Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин поделился мнением об игре питерской команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«В чем причина неудачных результатов СКА? В принципе, проблем нет. Просто ребята пока притираются друг к другу. Привыкают к философии игры, это моё мнение.‎

Как долго они будут привыкать ко всему? Адаптация проходит у всех по-разному. Кто-то — чуть раньше, кто-то — чуть позже. Всё это зависит от разных мелочей.

Впереди у СКА тяжёлый выезд? Абсолютно, да, будет тяжело. "Локомотив" уже набрал ход, "Спартак" выходит из своего какого-то микрокризиса. "Автомобилист" дома хорошо играет. Сейчас вообще все соперники непростые. СКА надо цепляться, надо выиграть, чтобы поймать уверенность и вернуться как раз к победам», — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. В следующем матче питерцы сыграют против «Спартака» 3-го октября.