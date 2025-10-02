Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин поделился мнением об игре питерской команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Игорь Ларионов — главный тренер СКА
«В чем причина неудачных результатов СКА?  В принципе, проблем нет.  Просто ребята пока притираются друг к другу.  Привыкают к философии игры, это моё мнение.‎

Как долго они будут привыкать ко всему?  Адаптация проходит у всех по-разному.  Кто-то — чуть раньше, кто-то — чуть позже.  Всё это зависит от разных мелочей.

Впереди у СКА тяжёлый выезд?  Абсолютно, да, будет тяжело. "Локомотив" уже набрал ход, "Спартак" выходит из своего какого-то микрокризиса. "Автомобилист" дома хорошо играет.  Сейчас вообще все соперники непростые.  СКА надо цепляться, надо выиграть, чтобы поймать уверенность и вернуться как раз к победам», — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе.  В следующем матче питерцы сыграют против «Спартака» 3-го октября.