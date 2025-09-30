Американский тренер Джон Торторелла ответил отказом на предложение казанского «Ак Барса» возглавить команду, сообщает «Матч ТВ».

Торторелла входил в список иностранных специалистов, рассматриваемых клубом в качестве возможной замены Анвару Гатиятулину. По данным источника, тренер, который сейчас работает в тренерском штабе олимпийской сборной США, не согласился возглавить российский клуб.

После 10 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав девять очков.