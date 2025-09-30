Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3 Б).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Не самое лучшее начало от нас. Первый период больше смотрели на соперника, во втором начали исправлять ситуацию, но была проблема с удалениями. Проигрывая 1:2, команда проявила характер. Третий период был для нас лучшим. В овертайме были хорошие моменты, чтобы забрать дополнительное очко. Хорошая игра для болельщиков.

Что сказал своим игрокам после неудачного второго периода? У нас опытная команда, много ветеранов, которые ведут команду за собой. Важно, как отреагируют хоккеисты, а не то, что ты скажешь. Рады, что удалось преломить такую игру. Были возможности выиграть», — передает слова Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 16-ю очками в копилке. «Железнодорожники» в следующей встрече сыграют против «Барыса» 1-го октября.