«Динамо» Мн одержало победу над «Локомотивом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виталий Пинчук — автор победного буллита в ворота «Локомотива» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У минского «Динамо» отличились Сэм Энас на 24-й минуте и Вадим Мороз на 33-й.

В составе «Локомотива» голы записали на свой счет Артур Каюмов на 20-й минуте и Никита Кирьянов на 42-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалось минское «Динамо». Победный бросок на счету Виталия Пинчука.

После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й строчке (16).