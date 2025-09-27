Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:6).

Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири» globallookpress.com

«Думаю, что болельщикам понравился хоккей. Много голов, но, к сожалению, вели в счёте и не смогли удержать и победить. Был хороший шанс уйти в овертайм, однако не получилось. Соперник был сильнее, готовимся дальше.

Что сказал игрокам в раздевалке после поражения? Особо нечего говорить, спокойно нужно разобрать ошибки, почему пропустили шайбы. Паники нет, не сыграли друг за друга, не поймали на себя шайбу, вратарь где-то не поймал. Курьёзный пятый гол мог надломить команду, но шансы отыграться были», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

После этого матча новосибирская команда располагается на 10-й позиции Востока с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «Сибирь» встретится с «Металлургом» 29-го сентября.