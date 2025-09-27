«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4.
У хозяев дублем отметился Семен Симонов (9', 38'). Также по шайбе отметились Дмитрий Бреус (23'), Джейк Мэсси (31'), Йен Маккошен (49') и Мэйсон Морелли (60').
В составе гостей шайбы забросили Роман Калиниченко (6'), Скотт Уилсон (6'), Никита Сошников (24') и Владислав Кара (28').
«Барыс» прервал серию из четырех поражений и поднялся 7-е место Восточной конференции с 9 баллами, «Сибирь» опустилась на 10-ю строчку с 8 баллами.