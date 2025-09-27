«Барыс» прервал серию из четырех поражений и поднялся 7-е место Восточной конференции с 9 баллами, «Сибирь» опустилась на 10-ю строчку с 8 баллами.

В составе гостей шайбы забросили Роман Калиниченко (6'), Скотт Уилсон (6'), Никита Сошников (24') и Владислав Кара (28').

У хозяев дублем отметился Семен Симонов (9', 38'). Также по шайбе отметились Дмитрий Бреус (23'), Джейк Мэсси (31'), Йен Маккошен (49') и Мэйсон Морелли (60').

1.98

Прогнозы•Завтра 17:00 ЦСКА — Лада. Прогноз и ставка ЦСКА не оставит шансов «Ладе»

Хоккей•Сегодня 17:07 «Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн, прямая трансляция КХЛ

Хоккей•Сегодня 16:51 «Металлург» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 21:28 «Локомотив» — «Автомобилист»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•25/09/2025 20:54 Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»

Главные темы сейчас

Хоккей•22/09/2025 10:17 Неделя КХЛ: Неуступчивые нижегородцы, забивной «Металлург», неубедительное «Динамо»

Хоккей•21/09/2025 07:00 Первый пошёл. Сработает ли у «Лады» замена Миронова на Десяткова?

Хоккей•18/09/2025 17:19 С вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?

Хоккей•17/09/2025 07:00 Не по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков

Хоккей•15/09/2025 16:04 Капризов отказал «Миннесоте»! Что это значит и причём здесь Макдэвид?

Выбор читателей

Футбол•24/09/2025 13:00 Айтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды

Футбол•Вчера 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Футбол•25/09/2025 16:21 Утрата ДНК: почему «Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя

Футбол•24/09/2025 02:33 «Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»

Бои•22/09/2025 11:12 Такого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»

Самое интересное

Бои•23/06/2025 11:31 Джонс открыл дорогу молодым. Величайший боец ММА завершил свою невероятную карьеру

Футбол•21/06/2025 13:32 Недооцененные герои: дублер из «Фулхэма», партнер Головина и скромный лидер «Брентфорда»

Футбол•20/06/2025 13:59 Фабрика талантов. Насколько успешна и устойчива система «Боруссии» Дортмунд?

Футбол•20/06/2025 12:18 От Марадоны до Погба. 12 самых громких дисквалификаций за допинг