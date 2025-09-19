В пятницу, 19 сентября, казанский «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

11' «Ак Барс» в полном составе.

10' Алалыкин на точность бросал, но промахнулся, шайба от борта к Хмелевски пришла, остался отыгранным Бердин, но промахнулся нападающий «Салавата».

09' Удаление у «Ак Барса». На 2 минуты удален Яшкин, за удар клюшкой.

08' Кузнецов бросал с центра зоны «Ак Барса», справился голкипер хозяев.

07' Горшкову шайбой в лицо досталось, Миллер вбрасывал шайбу из зоны «Ак Барса», и точно в голову нападающему гостей попал.

05' Удается «Салавату» отодвинуть игру от своих ворот, заставили гости пробросится хозяев.

04' Бросок Лямкина, шайба по пути срикошетила от защитника уфимцев Зоркина и изменила траекторию, но справился Самонов, отразив шайбу щитком.

03' Бросок Цулыгина от синей линии «Ак Барса», Бердин шайбу поймал и зафиксировал.

02' Активнее начинают хозяева, «Ак Барс» пока больше в атаке пребывает.

01' Бросок Алистрова из круга вбрасывания в зоне «Салавата», Самонов на месте.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за «Салаватом».

До матча

18:50 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на стадионе Татнефть-Арена в Казани, вмещающем 8 900 зрителей.

18:40 Главные судьи: Юрий Оскирко из Ярославля и Павел Овчинников из Орска.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Барс»: Бердин, (Билялов); Фальковский, Яруллин, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Биро, Фисенко, Замалтдинов, Денисенко, Бровкин, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Пустозёров, Алистров, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Салавата» Телеграм ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Самонов, (Вязовой); Комаров, Панин, Агафонов, Зоркин, Цулыгин, Щербаков, Газимов; Горшков, Чёрный, Кузьмин, Родевальд, Хмелевски, Корбит, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов, Ян, Набиев, Федотов.

«Ак Барс»

«Ак Барс» занимает предпоследнее 10 место в таблице Восточной конференции. Казанцы в пяти матчах смогли набрать лишь три очка. Казанский коллектив проиграл в основное время матча в третьем матче подряд. В домашней серии игр «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» (3:6) и «Нефтехимику» (1:2).

Можно отметить, что «Ак Барс» со знаком минус проводит домашнюю серию игр с командами, которые претендуют на ведущие места в Восточной конференции. У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» замыкает таблицу на Востоке, уфимцы в пяти поединках набрали три балла. Уфимцы потерпели третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге. Если в играх с «Автомобилистом» (1:4, 2:4) хоккеисты «Салават Юлаева» не смогли набрать очков, то в последней игре регулярного чемпионата команда взяла один пункт в поединке против «Авангарда», проиграв лишь в овертайме (2:3).

«Салават Юлаев» сейчас испытывает не самые лучшие времена, команде не может помочь один из ключевых хоккеистов Пименов. В лазарете команды с травмой находится Артем Пименов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 6 матчей в регулярном сезоне. Команды одержали по 3 победы каждая, причем всегда побеждала команда игравшая дома. Победы «Ак Барса»: 3:2, 5:1, 4:3 ОТ, победы «Салавата»: 5:3, 3:2, и 3:0.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 103 матча. В 38 играх победил «Салават» в основное время, в 37 «Ак Барс». В овертаймах победа чаще оказывалась за казанцами: 9 побед «Ак Барса» и 7 у «Салавата». В серии буллитов 8 побед у «Ак Барса» и 4 у «Салавата».

