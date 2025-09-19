прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 сентября, начало — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает предпоследнее 10 место в таблице Восточной конференции. Казанцы в пяти матчах смогли набрать лишь три очка.

Последние матчи: Казанский коллектив проиграл в основное время матча в третьем матче подряд. В домашней серии игр «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» (3:6) и «Нефтехимику» (1:2).

Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Можно отметить, что «Ак Барс» со знаком минус проводит домашнюю серию игр с командами, которые претендуют на ведущие места в Восточной конференции.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» замыкает таблицу на Востоке, уфимцы в пяти поединках набрали три балла.

Последние матчи: Уфимцы потерпели третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге. Если в играх с «Автомобилистом» (1:4, 2:4) хоккеисты «Салават Юлаева» не смогли набрать очков, то в последней игре регулярного чемпионата команда взяла один пункт в поединке против «Авангарда», проиграв лишь в овертайме (2:3).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится Артем Пименов.

Состояние команды: «Салават Юлаев» сейчас испытывает не самые лучшие времена, команде не может помочь один из ключевых хоккеистов Пименов.

Статистика для ставок

«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд

В этом сезоне «Ак Барс» дважды обыграл «Салават Юлаев»

В этом сезоне «Салават Юлаев» один раз переиграл «Ак Барс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 1.88, ничья — в 4.30, а победа «Салават Юлаева» — в 3.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Ак Барса» и «Салават Юлаева» забрасывают по три шайбы, можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.90.

Прогноз: «Салават Юлаев» в последних матчах чаще набирает очки, нежели «Ак Барс». Ставим на победу гостевой команды в основное время.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.70.