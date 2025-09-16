Во вторник, 16 сентября, ЦСКА примет «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' Гооол! 5:3. Коростелёв дубль оформляет. После выигранной борьбы за воротами ЦСКА, где Рубцов и Ружичка хорошо поработали, шайба была доставлена на пятак армейцев и хладнокровно разобрался нападающий гостей.

35' Холодилин на добивании у ворот ЦСКА, справился с угрозой вратарь хозяев Мартин.

34' Абрамов вылезал самостоятельно на пятак «Спартака», каким чудом шайба не попала в ворота гостей.

33' Гооол! 5:2. Спронг мощным броском в одно касание в верхний угол ворот Загидулина попадает с передачи Коваленко. Хет-трик у Спронга, и еще один гол в большинстве.

33' Заперли гостей в собственной зоне армейцы.

33' Удаление у «Спартака». на 2 минуты удален Пашин, за задержку клюшкой.

32' Макаров выцеливал верхний угол ворот «Спартака», совсем немного промахнулся защитник ЦСКА.

31' Загидулин зафиксировал шайбу в непростой ситуации после наброса от синей линии Уильямса.

30' Продолжается игра в атаку от обеих команд, темп игры очень высок.

29' В полном составе ЦСКА.

28' Щелчок Кина от синей линии по воротам ЦСКА, шайба в защитниках армейцев застряла, недолетев до ворот.

28' В полном составе «Спартак».

Никита Коростелёв

28' Гооол! 4:2. Коростелёв щелчком с ходу поразил ворота ЦСКА. не успел переместиться вратарь армейцев. В формате 4 на 4 гол был забит.

27' Серия бросков по воротам «ЦСКА», справляется Мартин с угрозами.

27' «Спартак» в большинстве, формат 4 на 3 сейчас.

27' Замена вратаря у «Спартака»: Николаева поменял Загидулин.

27' Гоол! 4:1. Карнаухов вылез на пятак «Спартака», и в девятку ворот Николаева направил шайбу. Без шансов для вратаря гостей.

26' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Бучельников, за блокировку. Формат 3 на 3 сейчас на площадке.

26' Удаление у «Спартака». На 2 минуты удален Тодд, за подножку. Формат 4 на 3, ЦСКА в большинстве.

26' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Гарднер, за толчок на борт. Формат 4 на 4 сейчас будет.

24' Удаление у «Спартака». На 2 минуты удален Николаев, за выброс клюшки.

24' Провольнев щелкал из хорошей позиции, отбил Николаев шайбу. Пробовали добить армейцы, но защитники «Спартака» помогли своему голкиперу.

24' Шайба под контролем спартаковцев, пробуют они в себя прийти.

23' Гооол! 3:1. После передачи Бучельникова из-за ворот «Спартака» в одно касание Спронг шайбу под перекладину ворот готсей вогнал.

22' Порядин на лету шайбу укротил и ворвавшись в зону ЦСКА нанес опасный бросок, справился Мартин.

22' Гооол! 2:1. Спронг бросил в ближний угол ворот «Спаратка», отразил Николаев шайбу, но со второй попытки прокатившись за воротам гостей Даниэль поразил ворота. Гол в большинстве.

21' Второй период начался! ЦСКА в большинстве, формат 5 на 4.

Статистика игры после первого периода

20' Перерыв. Обоюдоострая игра, много эмоций, единоборств и удалений, игра смотрится!

20' По 4 минуты штрафа получили Соболев у «Спартака» и Гурьянов у ЦСКА, за грубость. Формат 5 на 4 будет.

20' Удаление у «Спартака». На 2 минуты удален Соболев, за толчок на борт.

19' Много борьбы в последние минуты игры, плотно в средней зоне играют и те и другие.

18' Пробросились игроки ЦСКА, будет вбрасывание у ворот хозяев.

18' Команды играют в полных составах.

17' Армейцы больше атакуют в последние минуты.

16' Провольнев замахнулся из-за ушей и щелкнул по воротам «Спартака», Николаев шайбу отразил.

16' По 2 минуты получили Коваленко у ЦСКА за неправильную атаку, и Кин у «Спартака» за грубость. Формат 4 на 4 будет.

15' Ефремов завершил атаку «Спартака» броском со средней дистанции, Мартин надежно зафиксировал шайбу.

14' Серия силовых приёмов от обеих команд, напряжение игры высоко.

13' Команды играют в полных составах.

12' Бросок Орлова после самостоятельно входа в зону ЦСКА, Мартин не спит, ловушкой отразив шайбу.

11' За грубость по 2 минуты получили Макаров у ЦСКА и Тодд у «Спартака». В формате 4 на 4 продолжится игра.

10' «Спартак» в полном составе.

09' Расставились в зоне «Спартака» хоккеисты ЦСКА. Сгрудились у своих ворот спартаковцы.

08' За драку по 2 минуты получили Миронов у «Спартака» и Гарднер у ЦСКА.

08' Удаление у Спартака. На 2 минуты удален Миронов, за подножку.

07' Очень активно играют хоккеисты обеих команд, атакой на атаку отвечая.

06' Гооол! 1:1. Гурьянов забивает после паса из-за ворот «Спартака» Долженкова.

05' В полном составе ЦСКА.

04' Ещё минуту играть в большинстве «Спартаку».

Автор гола «Спартака» Даниил Орлов

03' Гоол! 0:1. Орлов мощнейшим броском прошивает вратаря армейцев Мартина.

03' Удаление у ЦСКА. на 2 минуты удален Нестеров, за толчок соперника клюшкой. Формат 5 на 3.

01' Тодд бросал казалось в пустой угол ворот ЦСКА, но спас свою команду Мартин дотянувшись до шайбы ловушкой.

01' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Провольнев, за подножку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за ЦСКА.

До матча

19:29 Команды на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена», вмещающем 12 680 зрителей.

19:10 Главными судьями будут: Александр Соин из Москвы и Алексей Белов из Ярославля.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Мартин, Гамзин; Саморуков, Макаров, Уильямс, Патрихаев, Провольнев, Охотюк, Нестеров; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Гарднер, Долженков, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Бучельников, Спронг.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Загидулин, Николаев; Кин, Соболев, Орлов, Ефремов,Королёв, Матвеев, Миронов; Мальцев, Локхарт, Ружичка, Порядин, Пашин, Тодд, Коростелёв, Воробьёв, Яровой, Рубцов, Холодилин, Филин.

ЦСКА

Раздобыв 6 очков в четырех встречах, ЦСКА закрепился на второй строчке в таблице Западной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от «Торпедо». После сокрушительной победы в столичном дерби над «Динамо» Москва (6:2) ЦСКА немного притих и скромно переиграл «Адмирал» (1:0). Тем временем сенсационным поражением для команды Игоря Никитина закончился недавний выезд на лед «Сочи» (0:2). В победный ритм московские армейцы вернулись в игре с «Северсталью» (2:1).

В турнирном ключе дела у ЦСКА идут неплохо: команда находится в тройке лидеров и готовится прописаться в зоне топ-3 на дистанции. Вопросы тем временем вызывает игровой рисунок армейцев. С хорошими исполнителями в распоряжении штаба Никитина ЦСКА испытывает проблемы в завершающей стадии и по-прежнему имеет весьма скромные наработки в атаке. По разным причинам отсутствовать в составе будут Владислав Еременко, Данила Моисеев, Максим Соркин, Данила Станиславский и Егор Фатеев.

«Спартак»

В четырех играх «Спартак» отвоевал всего 3 очка, в результате которых расположился на девятом месте в таблице Запада, шагая вровень с десятым «Динамо» Москва. После результативной победы над «Сочи» в первой встрече сезона (4:3) «Спартак» допустил три поражения подряд, начав серию с крупной неудачи в матче с «Динамо» Минск (0:3). Отрицательный результат команды Алексея Жамнова был зафиксирован по итогу встречи с «Северсталью» (1:2). В довесок «Спартак» уступил «Торпедо», выигрывая в моменте в две шайбы (3:4, от).

По итогам первой полноценной игровой недели «Спартак» можно назвать главным неудачником Западной конференции. На льду команда Жамнова выглядит растерянно и демонстрирует неспособность грамотно действовать под давлением. На фоне низких показателей реализации «Спартак» продолжает допускать грубые ошибки оборонительного плана. По разным причинам отсутствовать в составе будут Роман Бычков, Антон Марышев и Иван Рябов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 8 матчей. В регулярном сезоне КХЛ было сыграно 6 игр: в 4 матчах победа оставалась за «Спартаком» (4:2, 3:2 ОТ, 2:1 и 4:1), еще 2 игры закончились победой ЦСКА (5:4 ОТ и 4:2). Так же команды сыграли 2 контрольные игры в августе 2024, обе игры закончились серией буллитов, по разу победили обе команды с одинаковым итоговым счётом 4:3 ОТ. В предсезонке 2025 была сыграна 1 игра, в конце августа ЦСКА победил со счетом 2:0.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 60 матчей. В 33 играх победил ЦСКА в основное время, в 15 «Спартак». В овертаймах победа чаще оказывалась за армейцами: 6 побед ЦСКА и 4 у «Спартака». В серии буллитов оба раза победа оставалась за «Спартаком».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.81.