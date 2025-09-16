ЦСКА — Спартак. Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 16 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Раздобыв 6 очков в четырех встречах, ЦСКА закрепился на второй строчке в таблице Западной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от «Торпедо».

Последние матчи: После сокрушительной победы в столичном дерби над «Динамо» Москва (6:2) ЦСКА немного притих и скромно переиграл «Адмирал» (1:0).

Тем временем сенсационным поражением для команды Игоря Никитина закончился недавний выезд на лед «Сочи» (0:2). В победный ритм московские армейцы вернулись в игре с «Северсталью» (2:1).

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Моисеев, Максим Соркин, Данила Станиславский, Егор Фатеев.

Состояние команды: В турнирном ключе дела у ЦСКА идут неплохо: команда находится в тройке лидеров и готовится прописаться в зоне топ-3 на дистанции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Вопросы тем временем вызывает игровой рисунок армейцев. С хорошими исполнителями в распоряжении штаба Никитина ЦСКА испытывает проблемы в завершающей стадии и по-прежнему имеет весьма скромные наработки в атаке.

«Спартак»

Турнирное положение: В четырех играх «Спартак» отвоевал всего 3 очка, в результате которых расположился на девятом месте в таблице Запада, шагая вровень с десятым «Динамо» Москва.

Последние матчи: После результативной победы над «Сочи» в первой встрече сезона (4:3) «Спартак» допустил три поражения подряд, начав серию с крупной неудачи в матче с «Динамо» Минск (0:3).

Отрицательный результат команды Алексея Жамнова был зафиксирован по итогу встречи с «Северсталью» (1:2). В довесок «Спартак» уступил «Торпедо», выигрывая в моменте в две шайбы (3:4, от).

Не сыграют: Роман Бычков, Антон Марышев, Иван Рябов.

Состояние команды: По итогам первой полноценной игровой недели «Спартак» можно назвать главным неудачником Западной конференции.

На льду команда Жамнова выглядит растерянно и демонстрирует неспособность грамотно действовать под давлением. На фоне низких показателей реализации «Спартак» продолжает допускать грубые ошибки оборонительного плана.

Статистика для ставок

«Спартак» одержал 4 победы в 6 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали 5 и более голов

ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время в 4 домашних матчах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.15, а победа «Спартака» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: К личной встрече принципиальные соперники подходят не в лучшей форме, если отталкиваться от показателей в нападении. В условиях дефицита давления и атакующей остроты столичное дерби пройдет весьма скромно с точки зрения результативных действий.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.81.

Прогноз: В контексте других игровых проблем команда Жамнова в настоящий момент сталкивается с большими трудностями, чем ЦСКА. На фоне низкой реализации и провалов в защите «красно-белым» будет тяжело рассчитывать на благоприятный для них исход.

Ставка: ЦСКА победит за 2.15.