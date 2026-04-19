В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Эдмонтон» завершил на 5-м месте в таблице Западной конференции, набрав 93 очка и на 2 пункта опередив «Юту» и «Анахайм».

Последние матчи: Неделей ранее «Эдмонтон» провел две игры в Калифорнии, которые закончились победой над «Сан-Хосе» (5:2) и поражением от «Лос-Анджелеса» (0:1).

Вернувшись на домашний каток, «Ойлерз» дали осечку в матче против «Колорадо» (1:2, бул.), тогда как в последней встрече переехали «Ванкувер» (6:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Маттиас Янмарк, Макс Джонс, Джейсон Дикинсон, Леон Драйзайтль.

Состояние команды: Очередной регулярный чемпионат «Эдмонтон» провел не самым убедительным образом: команду периодически лихорадило, а ее проблемы с самоотдачей нередко выходили за рамки допустимости.

Однако «Ойлерз» в плей-офф — это, как правило, другая история. Очередную кубковую кампанию канадцы рассматривают как возможность в полной мере реализовать потенциал звездного состава.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Калифорнийцы закончили регулярный сезон на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 92 очками в наличии, ввиду дополнительной разницы оставшись позади «Юты».

Последние матчи: После яркой победы над «Сан-Хосе» в домашнем калифорнийском дерби (6:1) «Анахайм» потерпел поражение от «Ванкувера» при своих трибунах (3:4, от).

Последние игры чемпионата команда Джоэля Кенневилля провела на выезде. Днями ранее, 15 апреля, «Дакс» уступили «Миннесоте» (2:3), а накануне вырвали победу у «Нэшвилла» (5:4).

Не сыграют: Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» провел прорывной регулярный сезон. Впервые с 2018 года калифорнийцы преодолели общий этап и пробились в кубковый раунд.

Отдельные отрезки регулярки «Дакс» сумели провести на топ-уровне, однако на флажке чемпионата снизили динамику. Так, только две победы коллектив Джоэля Кенневилля одержал в последних десяти матчах.

Статистика для ставок

«Анахайм» победил в 3 личных встречах из 5 последних

В 9 личных встречах из 11 последних было забито 6 или более голов

«Эдмонтон» забрасывал 4 шайбы и более в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.67, победа «Анахайма» — в 3.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Эдмонтон» имеет богатый кубковый опыт и обладает мощным кадровым арсеналом, тогда как текущий состав «Анахайма» не пристрелян с точки зрения борьбы в плей-офф. На своем льду «Ойлерз» едва ли отдадут результат сопернику, который последние недели провел на спаде.

1.98 «Эдмонтон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Эдмонтон — Анахайм принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Эдмонтон» победит за 1.98.

Прогноз: «Анахайм» при всех раскладах в пользу соперника попытается дать бой и сломить сопротивление фаворита. Калифорнийцы умеют наращивать скорость по ходу игры и действовать агрессивно в зоне атаки.

2.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Эдмонтон — Анахайм позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.00.