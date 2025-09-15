Плющев — о перспективах Ливо в «Тракторе»: Многое зависит от подхода тренерского штаба

Экс-тренер сборной Россииподелился ожиданиями от игры нападающегов нынешнем сезоне КХЛ.

«Судя по всему, руководство челябинского "Трактора" рассчитывает увидеть от Ливо такую игру, какую он показывал ранее в составе "Салавата Юлаева", возможно даже лучше.

Однако многое зависит от подхода тренерского штаба: каким образом планируют задействовать игрока, с какими партнёрами составят линию атаки, и кто окажется рядом с ним на площадке», — сказал Плющев LiveResult.

В нынешнем сезоне Ливо провел за «Трактор» 3 матча, забросил шайбу и сделал 5 голевых передач.