Ларионов — о победе над «Ладой»: Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе

Главный тренер СКАостался доволен победным матчем с «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч с хорошей командой, хоккей был изначально очень вертикальным. Движение было очень приличным. Во втором периоде дали возможность сопернику прийти в себя, но, к счастью, наша команда была под контролем и сыграла хороший матч.

Это тот хоккей, который мы хотим видеть на постоянной основе, но, к сожалению, нереально играть в таком темпе все три периода. Но хотя бы держать удар, держать ту мысль, которая была в течение всей игры, это задача этой команды, чтобы в любой ситуации могли контролировать ход игры.

Потому что понятно, что хорошая, быстрая машина набирает обороты. Иногда надо где-то притормозить, где-то сделать правильные ходы. Над этим мы поработаем, потому что мы хотим, чтобы была стабильность, чтобы игра была более сбалансированной. Но к счастью, что все так сложилось и забили хорошие голы в большинстве», — сказал Ларионов после матча на пресс-конференции.

После 4 матчей у СКА стало 5 очков, команда идет четвертой в Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут дома 19 сентября матчем против минского «Динамо».