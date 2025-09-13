2-й тайм Краснодар — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурад Мусаев«Краснодар» — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
  • 18:46
    • «Динамо» М сыграло вничью со «Спартаком» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Селиванов — о своем дебюте в КХЛ: Я до сих пор в шоке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Авангард
    Голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов высказался о своем дебюте в КХЛ в возрасте 17-и лет.

    Владимир Селиванов — голкипер московского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Селиванов — голкипер московского «Динамо»

    Селиванов вышел на лед в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата против «Авангарда» (4:7).

    «Эмоции положительные. Я считаю, что здорово сыграл, уверенно. Спасибо парням за поддержку. Жаль, что не получилось выиграть, но ничего — значит, получится в следующий раз.

    Я являюсь самым молодым голкипером в лиге? Если честно, я до сих пор в шоке. Продолжаю трудиться, всё идёт через работу.

    "Авангард" не смог мне забросить шайбу? Свой отрезок я сыграл 1:1, можно сказать. Забили в пустые же. Но хорошо, что сам не пропустил, это определённо придаст уверенности в дальнейших матчах.

    Момент, когда Алексей Николаевич (Кудашов) сказал , что я выхожу играть? Нам забили шестую, и я посмотрел на Алексея Николаевича. Он смотрел на тренера вратарей и что-то показывал. Затем Артём Иванович (Яцкевич) сказал мне выходить на лёд. Когда я сделал шаг на лёд, он сказал мне: "Мечты сбываются".

    Я с улыбкой направился к воротам. Ко мне подъехал Игорь Ожиганов и сказал кайфовать от процесса, также Никита Гусев и Марио Паталаха приободрили. Никакого сумбура и волнения не было. Всё прошло хорошо.

  • «Авангард» — «Динамо» Москва 7:4. Онлайн, прямая трансляция
  • «Авангард» победил «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги
  • Сегодня

    • Обратная связь от Максима Моторыгина после матча? Когда я его сменил, он мне сразу сказал: "Ничего не бойся". И после игры он поздравил меня с дебютом. Никита Серебряков сказал мне то же самое на рукопожатии, за это ему спасибо», — приводит слова Селиванова официальный сайт «Динамо».

    Ранее сообщалось о том, что голкипер «бело-голубых» установил новый рекорд, став самым молодым вратарем в истории КХЛ. По этому показателю Селиванов опередил Илью Сорокина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фиорентина» и «Наполи» забьют друг другу
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Атлетико» снова не сможет победить
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Догонит ли «Монако» ПСЖ?
  • «Осер» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.35
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие