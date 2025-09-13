Селиванов — о своем дебюте в КХЛ: Я до сих пор в шоке

Голкипер московскоговысказался о своем дебюте в КХЛ в возрасте 17-и лет.

Селиванов вышел на лед в 3-м периоде в матче регулярного чемпионата против «Авангарда» (4:7).

«Эмоции положительные. Я считаю, что здорово сыграл, уверенно. Спасибо парням за поддержку. Жаль, что не получилось выиграть, но ничего — значит, получится в следующий раз.

Я являюсь самым молодым голкипером в лиге? Если честно, я до сих пор в шоке. Продолжаю трудиться, всё идёт через работу.

"Авангард" не смог мне забросить шайбу? Свой отрезок я сыграл 1:1, можно сказать. Забили в пустые же. Но хорошо, что сам не пропустил, это определённо придаст уверенности в дальнейших матчах.

Момент, когда Алексей Николаевич (Кудашов) сказал , что я выхожу играть? Нам забили шестую, и я посмотрел на Алексея Николаевича. Он смотрел на тренера вратарей и что-то показывал. Затем Артём Иванович (Яцкевич) сказал мне выходить на лёд. Когда я сделал шаг на лёд, он сказал мне: "Мечты сбываются".

Я с улыбкой направился к воротам. Ко мне подъехал Игорь Ожиганов и сказал кайфовать от процесса, также Никита Гусев и Марио Паталаха приободрили. Никакого сумбура и волнения не было. Всё прошло хорошо.

Обратная связь от Максима Моторыгина после матча? Когда я его сменил, он мне сразу сказал: "Ничего не бойся". И после игры он поздравил меня с дебютом. Никита Серебряков сказал мне то же самое на рукопожатии, за это ему спасибо», — приводит слова Селиванова официальный сайт «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что голкипер «бело-голубых» установил новый рекорд, став самым молодым вратарем в истории КХЛ. По этому показателю Селиванов опередил Илью Сорокина.