    Серу Гирасси«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:28
    • Дубль Субименди принес «Арсеналу» победу над «Ноттингемом» в матче АПЛ
  • 15:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Оренбург»
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 16:30
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М
    Все новости спорта

    «Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М

    «Авангард» — «Динамо» М: счет матча 7:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» был сильнее московского «Динамо» — 7:4.

    Николай Прохоркин
    Николай Прохоркин

    Шайбы в составе победителей хет-трик сделал Николай Прохоркин, также забивали Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и Джованни Фьоре.

    За бело-голубых отличились Седрик Пакетт, Джордан Уил, Игорь Ожиганов и Артём Швец-Роговой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 7:4 (1:3, 4:0, 2:1)
    Голы: Пакетт — 1 (Пыленков, Мамин), 1:00 — 0:1. Прохоркин — 2 (бол., Окулов, Потуральски), 3:17 — 1:1. Уил — 1 (бол., Гусев, Пыленков), 14:31 — 1:2. Ожиганов — 1 (бол., Комтуа, Сикьюра), 15:12 — 1:3. Шарипзянов — 1 (бол., Окулов, Потуральски), 20:50 — 2:3. Рашевский — 1, 26:02 — 3:3. Прохоркин — 3 (Лажуа), 34:05 — 4:3. Прохоркин — 4 (Лажуа, Чистяков), 36:37 — 5:3. Волков — 1 (Якупов, Чистяков), 41:41 — 6:3. Швец-Роговой — 1 (Гусев), 44:01 — 6:4. Фьоре — 1 (п. в.), 57:34 — 7:4Вратари: Серебряков — Моторыгин (Селиванов, 41:41, 56:33 — 57:34)Штраф: 8 — 8Броски: 43 (15+13+15) — 28 (10+4+14)

    В следующем матче «Авангард» сыграет 15 сентября с минским «Динамо», а московское «Динамо» в это же день будет гостить у «Барыса».

