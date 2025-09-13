«Авангард» одержал волевую победу над «Динамо» М

В матче регулярного чемпионата КХЛ омскийбыл сильнее московского— 7:4.

Шайбы в составе победителей хет-трик сделал Николай Прохоркин, также забивали Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и Джованни Фьоре.

За бело-голубых отличились Седрик Пакетт, Джордан Уил, Игорь Ожиганов и Артём Швец-Роговой.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 7:4 (1:3, 4:0, 2:1) Голы: Пакетт — 1 (Пыленков, Мамин), 1:00 — 0:1. Прохоркин — 2 (бол., Окулов, Потуральски), 3:17 — 1:1. Уил — 1 (бол., Гусев, Пыленков), 14:31 — 1:2. Ожиганов — 1 (бол., Комтуа, Сикьюра), 15:12 — 1:3. Шарипзянов — 1 (бол., Окулов, Потуральски), 20:50 — 2:3. Рашевский — 1, 26:02 — 3:3. Прохоркин — 3 (Лажуа), 34:05 — 4:3. Прохоркин — 4 (Лажуа, Чистяков), 36:37 — 5:3. Волков — 1 (Якупов, Чистяков), 41:41 — 6:3. Швец-Роговой — 1 (Гусев), 44:01 — 6:4. Фьоре — 1 (п. в.), 57:34 — 7:4Вратари: Серебряков — Моторыгин (Селиванов, 41:41, 56:33 — 57:34)Штраф: 8 — 8Броски: 43 (15+13+15) — 28 (10+4+14)

В следующем матче «Авангард» сыграет 15 сентября с минским «Динамо», а московское «Динамо» в это же день будет гостить у «Барыса».