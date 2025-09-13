Селиванов стал самым молодым голкипером, сыгравшим в КХЛ

Голкипер московскогопобил рекорд, став самым молодым вратарем в истории КХЛ.

Селиванов дебютировал в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:7), заменив Максима Моторыгина в 3-м периоде. В заключительном отрезке голкипер отразил все 11 бросков.

Селиванов вышел на лед в возрасте 17 лет и 50 дней, опередив по этому показателю Илью Сорокина, который дебютировал в 17 лет и 156 дней.

После этого матча московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице Запада с 3 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Барыса» 15-го сентября.