1-й таймТорпедо Москва — Волга УльяновскОнлайн
    Защитник «Сибири» — о победе над «Адмиралом»: Очень радостно, наконец-то выиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь
    Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился впечатлениями от победы над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тимур Ахияров
    Тимур Ахияров

    «Очень радостно, наконец-то выиграли. Главное, продолжать и не расслабляться.

    Во втором периоде больше контратак, поэтому игра так вязко и пошла. Строились в средней зоне. Как результат — их проведённая атака во время гола.

    Думаю, что это воля случая, что мы пропустили во втором периоде. Надеюсь, не войдёт это в привычку.

    Почему тяжело даются голевые моменты? Это начало сезона, где-то шайба не идёт. Нужно забить "мусорный" гол, реализация пойдёт вверх, — приводит слова Ахиярова "Чемпионат".

    "Сибирь" набрал 2 очка после 2-х встреч и занимает 11-е место на Востоке. Следующий матч новосибирской команды состоится 15 сентября против "Адмирала" в гостях.

