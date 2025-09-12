Защитник «Сибири» — о победе над «Адмиралом»: Очень радостно, наконец-то выиграли

Защитникподелился впечатлениями от победы над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень радостно, наконец-то выиграли. Главное, продолжать и не расслабляться.

Во втором периоде больше контратак, поэтому игра так вязко и пошла. Строились в средней зоне. Как результат — их проведённая атака во время гола.

Думаю, что это воля случая, что мы пропустили во втором периоде. Надеюсь, не войдёт это в привычку.

Почему тяжело даются голевые моменты? Это начало сезона, где-то шайба не идёт. Нужно забить "мусорный" гол, реализация пойдёт вверх, — приводит слова Ахиярова "Чемпионат".

"Сибирь" набрал 2 очка после 2-х встреч и занимает 11-е место на Востоке. Следующий матч новосибирской команды состоится 15 сентября против "Адмирала" в гостях.