«Барыс» расторг контракт с голкипером Оливье Родриге из-за травмы на тренировке

Хоккейный клубрасторг контракт с голкиперомпосле травмы, полученной на тренировке.

«Оливье Родриге прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения. После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родриге с "Барысом" по соглашению сторон», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

25-летний канадский голкипер пришёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», где был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриге дебютировал в НХЛ и провел 41 матч в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс».