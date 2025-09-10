ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ларионов признался, что СКА надо прибавить в реализации моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался по поводу выступления команды на старте сезона.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Мне понравилась реакция команды на первое поражение. В этом плане мне понравилось, что они собрались и сделали то, что и просили. Не опустили руки. Вышли на лед с непростым соперником, потеряв Бландизи, где пришлось перекраивать состав. Мне понравилась реакция Миши Воробьева, когда Гримальди оказался под соперником. Ощущается братство, помощь ближнему. Эти вещи мы должны нести дальше с собой.

    Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы; когда получаешь голевые моменты, надо быть увереннее. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

    СКА в первых двух встречах нового сезона потерпел два поражения от «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

