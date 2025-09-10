Ларионов признался, что СКА надо прибавить в реализации моментов

Главный тренервысказался по поводу выступления команды на старте сезона.

«Мне понравилась реакция команды на первое поражение. В этом плане мне понравилось, что они собрались и сделали то, что и просили. Не опустили руки. Вышли на лед с непростым соперником, потеряв Бландизи, где пришлось перекраивать состав. Мне понравилась реакция Миши Воробьева, когда Гримальди оказался под соперником. Ощущается братство, помощь ближнему. Эти вещи мы должны нести дальше с собой.

Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы; когда получаешь голевые моменты, надо быть увереннее. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА в первых двух встречах нового сезона потерпел два поражения от «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).