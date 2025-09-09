Разин объяснил, почему не поставил Толчинского в состав на матч против «Салавата Юлаева»

Главный тренерответил на вопрос о причинах отсутствия в составе нападающегона матч регулярного чемпионата КХЛ против(2:3 ОТ).

«Почему Толчинский и Орехов остались вне заявки? У Орехова микроповреждение. Что касается Толчинского… У меня есть опыт, который дал мне Алексей Олегович Бобров, когда я работал в "Автомобилисте". Это, наверное, единственный случай в КХЛ, когда меня не уволили, а отстранили от работы.

Он сказал правильные слова: "Посмотри сверху хоккей, сделай переоценку ценностей". Я взял этот взгляд со стороны, и после этого мы выдали серию из десяти побед подряд, вошли в плей-офф. С тех пор я часто это практикую: если у хоккеиста что-то не идёт — даёшь ему паузу, чтобы он посмотрел на игру со стороны и оттолкнулся от этого. Так я сделал сейчас с Толчинским, до этого — ещё с рядом игроков.

В чём именно его взгляд должен измениться? Значит так, рассказываю. Наши тактические действия во многом нацелены на прохождение средней зоны. Пока Серёга Толчинский не вписывается в наши действия, потому что раньше играл в других командах по-другому.

Мы добиваемся того, чтобы его мастерство было направлено не только в чужой зоне, но и в прохождении средней зоны — тогда оно будет эффективнее. Поэтому мы дали ему возможность посмотреть хоккей сверху», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что Толчинский пополнил состав магнитогорского клуба летом этого года. В нынешнем сезоне форвард успел провести 1 матч за «Металлург» и не отметился результативными действиями.