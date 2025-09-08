ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»

    «Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Металлург» со счетом 3:2.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дублем отметился Денис Ян, а также гол забил Александр Хмелевский. За хозяев забили Даниил Вовченко и Никита Михайлис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ян — 1 (бол., Алалыкин, Цулыгин), 5:27 — 0:1. Вовченко — 1 (Пресс, Джонсон), 14:18 — 1:1. Михайлис — 1 (бол., Вовченко, Пресс), 39:54 — 2:1. Ян — 2 (Родуолд, Алалыкин), 55:13 — 2:2. Хмелевский — 1 (Алалыкин, Кузьмин), 62:44 — 2:3Вратари: Смолин — СамоновШтраф: 16 — 10Броски: 34 (7+17+8+2) — 28 (6+9+10+3)

    «Металлург» набрал 3 очка и возглавляет Восточную конференцию. «Салават» имеет в своем активе 2 очка в двух встречах.

