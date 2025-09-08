ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось Джанлуиджи ДоннаруммаГвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках Кайо Борральо против Нассурдина ИмавоваТриумф Имавова, яркие победы Фахретдинова и Сен-Дени. Обзор карда UFC Paris
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов
    В понедельник, 8 сентября, магнитогорский «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    16:57 Команды появляются на льду, матч скоро начнётся!

    16:50 Матч пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7700 зрителей.

    16:40 Главными арбитрами матча будут: Александр Садовников из Москвы и Максим Сидоренко из Минска.

    Стартовые составы команд

    Металлург: Смолин (Набоков), Маклюков — Пресс, Ткачев — Козлов — Канцеров; Яковлев — Сиряцкий, Вовченко — Барак — Силантьев; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Коротков — Джонсон — Коробкин; Тютнев.

    Салават Юлаев: Самонов (Вязовой), Зоркин — Стюарт, Кузнецов — Хмелевский — Алалыкин; Цулыгин — Варлов, Корбит — Родуолд — Ян; Панин — Комаров, Набиев — Пименов — Хохряков; Газимов — Щербаков, Сучков — Кузьмин — Федотов.

    «Металлург» Магнитогорск

    В первой встрече нового сезона «Металлург» Мг заработал 2 очка, забросил три шайбы и столько же пропустил. А на момент написания команда обосновалась на первом месте в таблице Востока. Уже на старте чемпионата команда Андрея Разина принимала одного из прямых конкурентов в гонке лидеров. Схлестнувшись с «Ак Барсом» в равной борьбе, «сталевары» вырвали победу в серии послематчевых бросков (4:3 Б).

    В нынешнем чемпионате «Металлург» Мг попытается выправить последствия провальной предыдущей кампании, начало которой сопровождалось чередой разного рода проблем — от формы отдельно взятых игроков до результатов на льду. В новую же регулярку коллектив Андрея Разина влился неплохо: несмотря на колоссальное давление и неуступчивость Казани, хозяева «Арены Металлург» провели содержательную в плане атакующей остроты встречу и продемонстрировали лучшую реализацию попыток один на один в серии буллитов. В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

    «Салават Юлаев»

    Оставшись без набранных очков в первом матче, «Салават Юлаев» — с тремя заброшенными и четырьмя пропущенными шайбами — опустился на одиннадцатую позицию в общем зачете Востока. Дебютную встречу в новом сезоне команде Виктора Козлова пришлось провести на территории «Торпедо», где в целом она показала весьма достойный в контексте движения хоккей, но допустила неудачу в результате ошибок оборонительного плана и проблем в завершающей фазе (3:4).

    В условиях финансовых трудностей и расставания с ключевыми лидерами прошлого сезона «Салават Юлаев» ждет непростой цикл. Общую картину тем временем дополнило поражение в первой игре. На площадке «Торпедо» команда Виктора Козлова продемонстрировала хорошую с точки зрения качества игру, но уступила в ключевом показателе — реализации. В конкретном случае «Салават Юлаев» столкнулся с последствиями отъезда легионеров, которые, как правило, обеспечивали должную эффективность завершения моментов. Из потерь в составе команды, стоит отметить Алексея Василевского.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. В 3 матчах победу одержал «Металлург» (5:3, 3:2 ОТ, и 4:2), в 1-ой игре победили уфимцы (6:4).

    С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 82 матча. В 32 играх победил «Металлург» в основное время, в 28 «Салават Юлаев». В овертаймах победа чаще оказывалась за магнитогорцами: 9 побед «Металлурга» и 7 у «Салавата». В серии буллитов команды праздновали успех по 3 раза каждая.

