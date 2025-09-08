ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    Все новости спорта

    Гатиятулин: Еще на предсезонке Бердину сказали, что планируем поставить его на матч с «Авангардом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Понятно было, что "Авангард" предложит агрессивный хоккей, так и получилось. Ребята сразу включились в игру, создали моменты, забили голы и довели матч до победы.

    Почему выбор пал на Бердина? При определении состава обращаем внимание на разные факторы. Еще на предсезонке Михаилу сказали, что планируем его на этот матч, он тогда сказал, что готов. И он молодец, все ошибки, которые допускались в обороне, подчистил», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

  • Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • КХЛ: обзор первой игровой недели
  • Сегодня

    • После этого матча «Ак Барс» занимает 1-е место в таблице Востока с 3 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Автомобилиста» 10-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кипр — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие