Гатиятулин: Еще на предсезонке Бердину сказали, что планируем поставить его на матч с «Авангардом»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1).

«Понятно было, что "Авангард" предложит агрессивный хоккей, так и получилось. Ребята сразу включились в игру, создали моменты, забили голы и довели матч до победы.

Почему выбор пал на Бердина? При определении состава обращаем внимание на разные факторы. Еще на предсезонке Михаилу сказали, что планируем его на этот матч, он тогда сказал, что готов. И он молодец, все ошибки, которые допускались в обороне, подчистил», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает 1-е место в таблице Востока с 3 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Автомобилиста» 10-го сентября.