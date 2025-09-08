«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Григорий Денисенко и Митч Миллер. За хозяев забил Николай Прохоркин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — БердинШтраф: 4 — 6Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7)
«Ак Барс» уже 10 сентября проведет домашнюю встречу с «Автомобилистом», а«Авангард» 11 сентября дома примет «Амур».