    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

    «Авангард» — «Ак Барс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде переиграл «Авангард» со счетом 2:1.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей шайбы забросили Григорий Денисенко и Митч Миллер. За хозяев забил Николай Прохоркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Денисенко — 1 (Биро, Яшкин), 4:37 — 0:1. Миллер — 2 (Семенов, Барабанов), 26:31 — 0:2. Прохоркин — 1 (Окулов, Рашевский), 48:13 — 1:2Вратари: Серебряков (57:29 — 57:51, 59:36 — 59:58) — БердинШтраф: 4 — 6Броски: 36 (12+15+9) — 26 (9+10+7)

    «Ак Барс» уже 10 сентября проведет домашнюю встречу с «Автомобилистом», а«Авангард» 11 сентября дома примет «Амур».

