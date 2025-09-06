«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 6 сентября, магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

14:10 Главные арбитры матча: Виктор Бирин из Москвы и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

«Металлург»: Набоков (Смолин), Маклюков — Пресс, Ткачев — Канцеров — Толчинский; Орехов — Сиряцкий, Вовченко — Козлов — Силантьев; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Коротков — Джонсон — Коробкин; Тютнев.

«Ак Барс»: Билялов (Бердин), Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Галимов; Карпухин — Марченко, Денисенко — Биро — Яшкин; Лучевников — Яруллин, Жулин — Сафонов — Пустозеров; Фальковский, Бровкин — Фисенко — Кателевский.

«Металлург» Магнитогорск

В последнем сезоне Магнитогорск, несмотря на все проблемы, сумел закрепиться в тройке лидеров Восточной конференции, набрав 90 очков при 43 победах. В Кубке Гагарина южноуральцев остановил «Авангард» в первом раунде. Предсезонная подготовка «Металлурга» Мг началась с Кубка Минска, в рамках которого «сталевары» обыграли «Ладу» (6:0), «Динамо» Мн (3:1) и «Адмирал» (4:2). Следом прошел турнир имени Ивана Ромазана, начавшийся для команды Андрея Разина с поражений от «Салавата Юлаева» (2:5) и «Магнитки» (2:3 Б). Напоследок «Металлург» Мг обыграл «Барыс» (2:1).

После неудачного сезона «Металлург» Мг намерен вновь встать в один ряд с сильнейшими клубами КХЛ. Ради этого магнитогорцы провели активную летнюю кампанию с точки зрения подписаний. В межсезонье к команде Андрея Разина присоединились Владимир Ткачев и Сергей Толчинский — игроки, статус которых говорит сам за себя. С новыми звездами в атаке «Металлург» Мг попытается воплотить потери, сформировав ударные сочетания, способные обеспечивать результат на дистанции. Потери в составе «Металлурга» Мг отсутствуют.

Ак Барс

Последний регулярный сезон «Ак Барс» завершил на пятом месте в Восточной конференции, набрав 87 очков и добившись 42 побед. В плей-офф Казань добралась до второго раунда, где уступила московскому «Динамо». В конце августа «Ак Барс» принял участие в турнире имени Николая Пучкова, в котором взял верх над СКА (2:1 Б), но был крупно обыгран «Автомобилистом» (1:6). Ранее команда Анвара Гатиятулина успела разобраться с московским «Динамо» (3:1). В последней встрече перед началом чемпионата казанцы победили «Нефтехимик» (5:3).

Летом «Ак Барс» оказался с скромен с точки зрения своей трансферной кампании, отдав предпочтение точечным усилениям, за счет которых команда попытается компенсировать уход условных Егора Коршкова и Эрика О’Дэлла. Сохранив другие ключевые фигуры, «Ак Барс» намерен улучшить показатели прошлого сезона. Однако в условиях недостаточной глубины коллектив Анвара Гатиятулина может столкнуться с рядом трудностей по ходу турнирной дистанции. У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. Все 4 матча остались за казанцами: 2:0, 4:3, 5:0 и 4:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 76 матчей. В 32 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 27 «Металлург». В овертаймах и серии буллитов победа чаще оказывалась за магнитогорцами: 4 победы «Металлурга» в ОТ, 3 у «Ак барса», 6 побед «Металлурга» против 4 побед «Ак барса» по буллитам.

