    «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Ак Барс
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026 Конор Макгрегор против Хабиба НурмагомедоваПроигрыш Хабибу, декласс от Порье: как Макгрегор потерял величие за семь лет Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Андрей Разин
    Андрей Разин
    В субботу, 6 сентября, магнитогорский «Металлург» примет казанский «Ак Барс» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    14:10 Главные арбитры матча: Виктор Бирин из Москвы и Максим Сидоренко из Минска.

    Стартовые составы команд

    «Металлург»: Набоков (Смолин), Маклюков — Пресс, Ткачев — Канцеров — Толчинский; Орехов — Сиряцкий, Вовченко — Козлов — Силантьев; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Паливко, Коротков — Джонсон — Коробкин; Тютнев.

    «Ак Барс»: Билялов (Бердин), Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Галимов; Карпухин — Марченко, Денисенко — Биро — Яшкин; Лучевников — Яруллин, Жулин — Сафонов — Пустозеров; Фальковский, Бровкин — Фисенко — Кателевский.

    «Металлург» Магнитогорск

    В последнем сезоне Магнитогорск, несмотря на все проблемы, сумел закрепиться в тройке лидеров Восточной конференции, набрав 90 очков при 43 победах. В Кубке Гагарина южноуральцев остановил «Авангард» в первом раунде. Предсезонная подготовка «Металлурга» Мг началась с Кубка Минска, в рамках которого «сталевары» обыграли «Ладу» (6:0), «Динамо» Мн (3:1) и «Адмирал» (4:2). Следом прошел турнир имени Ивана Ромазана, начавшийся для команды Андрея Разина с поражений от «Салавата Юлаева» (2:5) и «Магнитки» (2:3 Б). Напоследок «Металлург» Мг обыграл «Барыс» (2:1).

    После неудачного сезона «Металлург» Мг намерен вновь встать в один ряд с сильнейшими клубами КХЛ. Ради этого магнитогорцы провели активную летнюю кампанию с точки зрения подписаний. В межсезонье к команде Андрея Разина присоединились Владимир Ткачев и Сергей Толчинский — игроки, статус которых говорит сам за себя. С новыми звездами в атаке «Металлург» Мг попытается воплотить потери, сформировав ударные сочетания, способные обеспечивать результат на дистанции. Потери в составе «Металлурга» Мг отсутствуют.

    Ак Барс

    Последний регулярный сезон «Ак Барс» завершил на пятом месте в Восточной конференции, набрав 87 очков и добившись 42 побед. В плей-офф Казань добралась до второго раунда, где уступила московскому «Динамо». В конце августа «Ак Барс» принял участие в турнире имени Николая Пучкова, в котором взял верх над СКА (2:1 Б), но был крупно обыгран «Автомобилистом» (1:6). Ранее команда Анвара Гатиятулина успела разобраться с московским «Динамо» (3:1). В последней встрече перед началом чемпионата казанцы победили «Нефтехимик» (5:3).

    Летом «Ак Барс» оказался с скромен с точки зрения своей трансферной кампании, отдав предпочтение точечным усилениям, за счет которых команда попытается компенсировать уход условных Егора Коршкова и Эрика О’Дэлла. Сохранив другие ключевые фигуры, «Ак Барс» намерен улучшить показатели прошлого сезона. Однако в условиях недостаточной глубины коллектив Анвара Гатиятулина может столкнуться с рядом трудностей по ходу турнирной дистанции. У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

    Личные встречи

    В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. Все 4 матча остались за казанцами: 2:0, 4:3, 5:0 и 4:1.

    С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 76 матчей. В 32 играх победил «Ак Барс» в основное время, в 27 «Металлург». В овертаймах и серии буллитов победа чаще оказывалась за магнитогорцами: 4 победы «Металлурга» в ОТ, 3 у «Ак барса», 6 побед «Металлурга» против 4 побед «Ак барса» по буллитам.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28

