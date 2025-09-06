ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ИсакФинансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты Ламин ЯмальКлючевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
    Все новости спорта

    «Металлург» Мг стартует с двух очков

    Металлург Мг — Ак Барс. Ставка (к. 2.28) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — Ак Барс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Мг уступил «Салавату Юлаеву» в контрольной игре
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать Ак Барс. Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — Ак Барс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В последнем сезоне Магнитогорск, несмотря на все проблемы, сумел закрепиться в тройке лидеров Восточной конференции, набрав 90 очков при 43 победах. В Кубке Гагарина южноуральцев остановил «Авангард» в первом раунде.

    Последние матчи: Предсезонная подготовка «Металлурга» Мг началась с Кубка Минска, в рамках которого «сталевары» обыграли «Ладу» (6:0), «Динамо» Мн (3:1) и «Адмирал» (4:2).

    Металлург Мг — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Следом прошел турнир имени Ивана Ромазана, начавшийся для команды Андрея Разина с поражений от «Салавата Юлаева» (2:5) и «Магнитки» (2:3 Б). Напоследок «Металлург» Мг обыграл «Барыс» (2:1).

    Не сыграют: Потери в составе «Металлурга» Мг отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: После неудачного сезона «Металлург» Мг намерен вновь встать в один ряд с сильнейшими клубами КХЛ. Ради этого магнитогорцы провели активную летнюю кампанию с точки зрения подписаний.

    В межсезонье к команде Андрея Разина присоединились Владимир Ткачев и Сергей Толчинский — игроки, статус которых говорит сам за себя. С новыми звездами в атаке «Металлург» Мг попытается воплотить потери, сформировав ударные сочетания, способные обеспечивать результат на дистанции.

    Ак Барс

    Турнирное положение: Последний регулярный сезон «Ак Барс» завершил на пятом месте в Восточной конференции, набрав 87 очков и добившись 42 побед. В плей-офф Казань добралась до второго раунда, где уступила московскому «Динамо».

    Последние матчи: В конце августа «Ак Барс» принял участие в турнире имени Николая Пучкова, в котором взял верх над СКА (2:1 Б), но был крупно обыгран «Автомобилистом» (1:6).

    Ранее команда Анвара Гатиятулина успела разобраться с московским «Динамо» (3:1). В последней встрече перед началом чемпионата казанцы победили «Нефтехимик» (5:3).

    Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • Состояние команды: Летом «Ак Барс» оказался с скромен с точки зрения своей трансферной кампании, отдав предпочтение точечным усилениям, за счет которых команда попытается компенсировать уход условных Егора Коршкова и Эрика О’Дэлла.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Сохранив другие ключевые фигуры, «Ак Барс» намерен улучшить показатели прошлого сезона. Однако в условиях недостаточной глубины коллектив Анвара Гатиятулина может столкнуться с рядом трудностей по ходу турнирной дистанции.

    Статистика для ставок

    • Победой «Ак Барса» завершились четыре последние личные встречи

    • В трех последних личных встречах «Ак Барс» забивал 4 гола и более

    • В трех личных встречах из четырех последних «Металлург» Мг не забрасывал больше одной шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.20, а победа «Ак Барса» — в 2.74.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

    Прогноз: В новом сезоне Магнитогорск намерен стать одним из сильнейших представителей Восточной конференции, а доказать свои высокие амбиции команда, бесспорно, попытается в матче с похожим соперником, тем самым обеспечив уверенный старт.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.28.

    Прогноз: Летом нападение «Магнитки» было преобразовано ради большей глубины и вариативности — значимых элементов тактики, которые Андрей Разин умеет реализовать должным образом.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Семенистая — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вальтерт — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Туркменистан — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Козырева — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Румыния — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дардери — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оливьери — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дэй — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Металлург Мг — Ак Барс: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 06.09.202514:30. «Металлург» Мг стартует с двух очков
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры