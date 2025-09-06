2-й тайм Англия — АндорраОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельАнглия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
  • 19:50
    • «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
    Все новости спорта

    Кудашов прокомментировал крупное поражение «Динамо» М в матче против ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо ЦСКА
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:6).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Голы "Динамо" пропускало плохие. ЦСКА их, конечно, заслужил. Но мы плохо отработали перед своими воротами. Дали преимущество сопернику, а потом начали догонять.

    Из чего выросли голы соперника? Не скажу, что мы тяжело двигались. Тут дело в игровой дисциплине. Некоторые ошибки вообще были необъяснимыми, будем их исправлять.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • С чем связываю такое неудачное начало сезона? Невыполнение каких‑то моментов, ответственность. Когда команда проигрывает, очень много компонентов», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» сыграет против «Сочи» 9-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Соболенко обыграет Анисимову с разгромным счетом в финале US Open?
  • Соболенко — Анисимова. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Тяжелая победа Боснии над Сан-Марино была случайностью?
  • Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие