Кудашов прокомментировал крупное поражение «Динамо» М в матче против ЦСКА

Главный тренер московскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:6).

«Голы "Динамо" пропускало плохие. ЦСКА их, конечно, заслужил. Но мы плохо отработали перед своими воротами. Дали преимущество сопернику, а потом начали догонять.

Из чего выросли голы соперника? Не скажу, что мы тяжело двигались. Тут дело в игровой дисциплине. Некоторые ошибки вообще были необъяснимыми, будем их исправлять.

С чем связываю такое неудачное начало сезона? Невыполнение каких‑то моментов, ответственность. Когда команда проигрывает, очень много компонентов», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» сыграет против «Сочи» 9-го сентября.