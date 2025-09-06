ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

крупно обыграл московскоев матче чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

Счет открыл Павел Карнаухов на 7-й минуте, ассистировал Прохор Полтапов. Затем последовали голы Кирилла Долженкова и Дениса Гурьянова, который отличился в численном преимущественном большинстве.

После пропущенного гола Никитой Гусевым из «Динамо» ЦСКА продолжил забивать: голы на счетах Даниэля Спронга, Ивана Дроздова и Виталия Абрамова, завершившего разгром в концовке матча.

Чемпионат КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) Голы: Карнаухов — 1 (Полтапов), 7:37 — 1:0. Гусев — 1 (Адамчук, Сикьюра), 9:14 — 1:1. Долженков — 1 (Мингачев, Провольнев), 11:07 — 2:1. Гурьянов — 1 (бол., Рой, Гарднер), 12:48 — 3:1. Спронг — 1 (Абрамов, Саморуков), 33:31 — 4:1. Адамчук — 1 (Уил, Сикьюра), 49:44 — 4:2. Дроздов — 1 (Карнаухов, Полтапов), 56:43 — 5:2. Абрамов — 1 (п. в.), 59:52 — 6:2Вратари: Мартин — Моторыгин (58:29 — 59:52)Штраф: 10 — 4Броски: 24 (14+3+7) — 27 (8+8+11)

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, включит 182 игровых дня и 748 матчей. Каждая команда проведёт по 68 игр. Плей-офф стартует 23 марта и завершится 23 мая.