    Гру прокомментировал поражение «Трактора» в матче КХЛ против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2 Б).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Хорошая первая игра, чтобы понять, какой уровень хоккея будет в этом сезоне. Мы начали поздно, 11 августа, отыграли только четыре матча. Дронов отыграл только один период в это время, всё ещё ждём Гросса, у Светлакова недавно родился ребёнок. Хороший балл для нас сегодня. Третий период был неплохой, но во втором периоде нас убили.

    Почему так много удалений? В ранние моменты игры было сложно поймать ритм. Многим ребятам приходилось сидеть на скамейке. Это только первая игра сезона. Игрокам нужно адаптироваться, они сделают это. Количество удалений сократится по ходу сезона.

  • 02/09/2025

    • Что не удалось во втором периоде? Они выиграли второй период с огромным преимуществом. Мы были лучше в третьем. Наш вратарь держал нас в игре, а затем их вратарь сделал пару ключевых спасений при счёте 1:1. Для нас хорошо так рано сыграть с командой такого уровня. Это лучшая команда в лиге», — цитирует Гру Чемпионат.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» сыграет против «Барыса» 7-го сентября.

