Гру прокомментировал поражение «Трактора» в матче КХЛ против «Локомотива»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:2 Б).

«Хорошая первая игра, чтобы понять, какой уровень хоккея будет в этом сезоне. Мы начали поздно, 11 августа, отыграли только четыре матча. Дронов отыграл только один период в это время, всё ещё ждём Гросса, у Светлакова недавно родился ребёнок. Хороший балл для нас сегодня. Третий период был неплохой, но во втором периоде нас убили.

Почему так много удалений? В ранние моменты игры было сложно поймать ритм. Многим ребятам приходилось сидеть на скамейке. Это только первая игра сезона. Игрокам нужно адаптироваться, они сделают это. Количество удалений сократится по ходу сезона.

Что не удалось во втором периоде? Они выиграли второй период с огромным преимуществом. Мы были лучше в третьем. Наш вратарь держал нас в игре, а затем их вратарь сделал пару ключевых спасений при счёте 1:1. Для нас хорошо так рано сыграть с командой такого уровня. Это лучшая команда в лиге», — цитирует Гру Чемпионат.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» сыграет против «Барыса» 7-го сентября.