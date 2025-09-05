«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ

одержал победу над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» единственную шайбу забросил Егор Сурин.

В составе «Трактора» голом отметился Пьеррик Дюбе в большинстве.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Локомотив». Победный удар на счету Максима Березкина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9-го сентября, а «Трактор» встретится с «Барысом» 7-го числа.