    «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче нового сезона КХЛ

    «Локомотив» — «Трактор»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив Трактор
    «Локомотив» одержал победу над «Трактором» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»
    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» единственную шайбу забросил Егор Сурин.

    В составе «Трактора» голом отметился Пьеррик Дюбе в большинстве.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Локомотив». Победный удар на счету Максима Березкина.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» сыграет против «Северстали» 9-го сентября, а «Трактор» встретится с «Барысом» 7-го числа.

