    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    Квартальнов: Мы не будем проходной командой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «В этом году большой плюс — многие ребята остались в команде. Но некоторые игроки только пришли, новый вратарь. Всё равно нужно немного подождать, но мы точно хотим начать играть с ходу. Команда растёт, прогрессирует. Наши молодые ребята в этом прогрессе участвуют. Егор Бориков был лидером по голам в плей-офф.

    Раньше молодые ребята хотели уезжать и считали, что там лучше. Но мы доказали, что у нас шикарные условия, ребята развиваются и могут воплощаться в очень хороших игроков. Мы не будем проходной командой. На нас будут настраиваться по-другому, мы это понимаем. И разговариваем с ребятами об этом, они должны быть сильнее», — приводит слова Квартальнова пресс-служба минчан.

    В минувшем сезоне минчане впервые в истории вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина, пройдя в первом раунде ЦСКА (4-2 в серии).

