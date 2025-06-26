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    Павел Буре: Болельщики «Локомотива» должны благодарить Никитина за победу в Кубке Гагарина

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    Прославленный в прошлом хоккеист ЦСКА и сборной России Павел Буре высказался по поводу перехода главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина и его штаба в армейский клуб.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Будут ли матчи ЦСКА против "Локомотива" теперь носить особый характер? Ярославль обиделся, что забрали их тренеров, которые имели действующие контракты.

    У каждого свое мнение на этот счет. Я вижу то, что Никитин добился уникального достижения с "Локомотивом", подарив Ярославлю первый Кубок Гагарина. Это уже вошло в историю. И я на месте ярославских болельщиков поблагодарил бы Никитина и его штаб за то, что они сделали.

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    • Он выполнил свою миссию с "Локомотивом" за четыре года. Нужно было взять трофей за четыре года — он его взял. Создал прецедент, привез Кубок Гагарина в Ярославль.

    А дальше — жизнь продолжается. "Локомотив" сохранил почти весь чемпионский состав. Есть, как говорят, "багаж Никитина" — каким он был у ЦСКА, когда Игорь ушел, и его заменил Сергей Федоров, с которым армейцы завоевали два Кубка Гагарина подряд. Все понимают, что Никитин — фундаментальный тренер.

    Я стараюсь во всём видеть хорошее. Повторю, что на месте болельщиков "Локомотива" я бы только благодарил Никитина и его помощников за то, что они сделали», — сказал Буре «Матч ТВ».

    Вместе с Никитиным в ЦСКА перешли его помощники Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов и Дмитрий Пирожков, подписавшие пятилетние контракты. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, победив «Трактор» в серии со счетом 4-1.

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