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    «Торпедо» подписало контракт с американским защитником Бобби Нарделла

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Американский защитник Бобби Нарделла продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо», подписав с клубом однолетний контракт.

    Бобби Нарделла
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    Бобби Нарделла

    29-летний хоккеист провёл значительную часть своей карьеры в североамериканских лигах. В АХЛ Нарделла сыграл 148 матчей, забил 17 голов и отдал 65 результативных передач. В 2023 году он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Беарс» — фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

    В сезоне 2022/2023 Нарделла также дебютировал в НХЛ, проведя два матча за «Вашингтон» и набрав 2 (0+2) очка.

    Последний сезон (2024/2025) защитник провел в швейцарском «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», где за 32 игры набрал 19 (6+13) очков.

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