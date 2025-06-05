«Торпедо» подписало контракт с американским защитником Бобби Нарделла

Американский защитникпродолжит карьеру в нижегородском, подписав с клубом однолетний контракт.

29-летний хоккеист провёл значительную часть своей карьеры в североамериканских лигах. В АХЛ Нарделла сыграл 148 матчей, забил 17 голов и отдал 65 результативных передач. В 2023 году он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Беарс» — фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне 2022/2023 Нарделла также дебютировал в НХЛ, проведя два матча за «Вашингтон» и набрав 2 (0+2) очка.

Последний сезон (2024/2025) защитник провел в швейцарском «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», где за 32 игры набрал 19 (6+13) очков.