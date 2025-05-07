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    Рыбин назвал причину неудач «России 25» в играх против Беларуси

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мыслями об играх «России 25» против сборной Беларуси в рамках «Тура сборной».

    Илья Карпухин
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    Илья Карпухин

    «Сейчас окончание сезона, и вполне естественно, что собрать оптимальный состав не было возможности. У кого-то за плечами тяжёлый сезон, где ребята были лидерами своих команд, кто-то на травме и ехать играть вполсилы нет никакого смысла, кто-то уехал за океан, а у кого-то продолжается сезон в финале Кубка Гагарина и Кубка Харламова. Так что нынешний состав я бы назвал экспериментальным. У тренерского штаба сейчас есть возможность посмотреть потенциальных новичков сборной. Тем не менее показалось, что в связи с отсутствием мотивации у некоторых ребят был уже "отпускной настрой". Так нельзя. Если игрок едет в сборную, он едет не как турист в турне, а он должен выжать из себя максимум возможностей и помочь команде добиться максимального результата. Той самой искорки у некоторых ребят не было видно», — приводит слова Рыбина «Чемпионат».

    Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения от белорусской сборной — 2:4 в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 в Тольятти.

    Следующий матч «России 25» против Беларуси состоится 8 мая в Минске.

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