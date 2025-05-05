«Россия 25» в овертайме уступила Беларуси, пропустив 8 шайб

Сергей Плотников Фото: globallookpress.com
Хозяева на старте встречи забросили 3 шайбы. Отличились Сергей Плотников, Данил Аймурзин и Максим Соркин.
Беларуси удалось забросить 7 шайб подряд. У гостей отличились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалёв, Василий Филяев, Сергей Сапего, Данила Паливко и Егор Бориков.
Затем «Россия 25» сумела сравнять счет. Отличились Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась Беларусь. Победный гол на счету Виталия Пинчука.
В следующем матче «Россия 25» вновь сыграет против Беларуси завтра, 6-го мая в 18:00 мск.