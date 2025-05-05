ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    «Россия 25» в овертайме уступила Беларуси, пропустив 8 шайб

    «Россия 25» — Беларусь: счет матча 7:8 ОТ, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» проиграла Беларуси (7:8 ОТ) в рамках «тура Сборной».

    Сергей Плотников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Плотников

    Хозяева на старте встречи забросили 3 шайбы. Отличились Сергей Плотников, Данил Аймурзин и Максим Соркин.

    Беларуси удалось забросить 7 шайб подряд. У гостей отличились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалёв, Василий Филяев, Сергей Сапего, Данила Паливко и Егор Бориков.

    Затем «Россия 25» сумела сравнять счет. Отличились Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась Беларусь. Победный гол на счету Виталия Пинчука.

    В следующем матче «Россия 25» вновь сыграет против Беларуси завтра, 6-го мая в 18:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?
  • «Жирона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие