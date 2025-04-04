Игорь Ларионов покинул «Торпедо»

Нижегородскоеобъявило о расторжении контракта с главным тренером командыпо обоюдному согласию, об этом сообщает официальный сайт клуба

«Автозаводцы» под руководством 64-летнего специалиста три сезона подряд выходили в плей-офф Кубка Гагарина, в одном из котором команда дошла до четвертьфинала.

В нынешнем сезоне, нижегородцы заняли 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетели в первом раунде плей-офф от ярославского «Локомотива» в четырех встречах (0-4 в серии).

Контракт Ларионова с «Торпедо» действовал до конца сезона-2026/2027.

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Ранее Ларионов работал в молодежной и олимпийской сборных России. Вместе с молодежной командой, специалист занял четвертое место на чемпионате мира в 2021 году.