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    Игорь Ларионов покинул «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» объявило о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ларионовым по обоюдному согласию, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Автозаводцы» под руководством 64-летнего специалиста три сезона подряд выходили в плей-офф Кубка Гагарина, в одном из котором команда дошла до четвертьфинала.

    В нынешнем сезоне, нижегородцы заняли 8-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетели в первом раунде плей-офф от ярославского «Локомотива» в четырех встречах (0-4 в серии).

    Контракт Ларионова с «Торпедо» действовал до конца сезона-2026/2027.

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    Ранее Ларионов работал в молодежной и олимпийской сборных России. Вместе с молодежной командой, специалист занял четвертое место на чемпионате мира в 2021 году.

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