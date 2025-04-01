«Нефтехимик» расторг контракт с Леонтьевым

«Нефтехимик» расторг соглашение с главным тренером Олегом Леонтьевым. Об этом информирует сайт нижнекамского клуба.

«Олег Юрьевич возглавил команду в мае 2021 года. Под его руководством "волки" два сезона подряд выходили в плей-офф и достойно сражались в 1/4 финала Восточной конференции. Последние два сезона "Нефтехимик" в плей-офф не попадал.

ХК "Нефтехимик" благодарит Олега Юрьевича за проделанную работу в течение четырёх сезонов и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении команды.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По итогам текущего регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков в 68 встречах.