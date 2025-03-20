Гатиятуллин: Результативно сыграли в атаке, было много остроты

Главный тренервысказался о матче с(8:0).

«От лица команды "Ак Барс" хочу выразить соболезнования родным Фёдора Малыхина. Замечательный человек, замечательный игрок, вечная память.

Что касается игры: результативно сыграли в атаке, было много остроты. В обороне, в принципе, надёжно сыграли. Когда моменты были, Тимур Билялов подчищал. Если не ошибаюсь, в 2025 году у нас первый матч "на ноль". Ну и спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 5-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции (35).