Заварухин: Это нужная победа для построения команды

Главный тренер екатеринбургскогодал комментарий по поводу победы в матче с(4:3).

«Тяжелый матч, тяжелый соперник. Прежде всего с вязкой обороной, мы пропустили голы именно на контратаках. Здорово, что парни проявили характер и вырвали эту победу. Была живая лавка, несмотря на то, что у нас третья игра через день. Было много эмоций, которые помогли нам победить. Давно не побеждали дома. Это нужная победа для построения команды», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 52 очками идет пытым в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.