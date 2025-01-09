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    Заварухин: Это нужная победа для построения команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий по поводу победы в матче с «Адмиралом» (4:3).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжелый матч, тяжелый соперник. Прежде всего с вязкой обороной, мы пропустили голы именно на контратаках. Здорово, что парни проявили характер и вырвали эту победу. Была живая лавка, несмотря на то, что у нас третья игра через день. Было много эмоций, которые помогли нам победить. Давно не побеждали дома. Это нужная победа для построения команды», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

    «Автомобилист» с 52 очками идет пытым в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.

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