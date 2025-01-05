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    Тренер «Барыса» Мамбеталиев: Гола три-четыре мы сами себе привезли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Лада
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (0:5).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Вольности себе позволили ребята: через пятак проезжать, в чужой зоне удаляться, шайбу на себя не ловить... Гола три-четыре мы сами себе привезли, четыре точно. Даже пятый гол: нас на пятак не пускают, а мы даём добивать шайбу. Надо помогать вратарю. Сегодня почему-то все хотели гол забить. Второй матч у нас такой, больше хотели сыграть на атаку.

    Перед Новым годом создавали в атаке, но пропускали контрвыпады, допускали невынужденные детские ошибки, за которые очень сильно наказывают. Ребята почувствовали доверие, но за такие ошибки буду спрашивать. Мы настраивали игроков, знаете, у нас больше половины команды играет из фарма, они раньше мало выступали на таком уровне.

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    • Все хотят, чтобы они сразу заиграли, но такого не бывает. Всё идёт через труд и терпение. Всё мастерство приходит через ошибки. Без ошибок играет только тот, кто вообще не играет в хоккей, сидит на лавке. У нас идёт становление команды. Мы ещё будем привлекать молодых ребят, чтобы они влились в этот хоккей. Я знаю, что надо делать, и с себя ответственности не снимаю», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 23 очками в активе. В следующем поединке астанинская команда встретится с «Автомобилиста» 7-го января.

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