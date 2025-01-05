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    • «Трактор» выиграл у «Автомобилиста»
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    «Трактор» выиграл у «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Автомобилист
    Челябинский «Трактор» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионате КХЛ.

    Чарльз Робинсон
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    Чарльз Робинсон

    Матч в Челябинске завершился со счетом 2:0 в пользу «Трактора».

    Хозяева забросили обе шайбы на последних минутах третьего периода. Ворота гостей поразили Чарльз Робинсон и Стивен Кэмпфер.

    Во втором периоде у «Трактора» не реализовал буллит Виталий Кравцов, а у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.

    «Автомобилист» проиграл третий подряд матч в КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Трактор» возглавляет Восточную конференцию — 57 очков. «Автомобилист» находится на пятой строчке — 48 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Робинсон — 5 (Кэмпфер, Коромыслов), 57:43 — 1:0. Кэмпфер — 5 (бол., п.в., Дер-Аргучинцев, Телегин), 59:14 — 2:0Вратари: Фукале — Аликин (59:03 — 59:14, 59:29)Штраф: 6 — 4Броски: 23 (5+9+9) — 25 (11+4+10)
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