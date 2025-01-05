«Трактор» выиграл у «Автомобилиста»

Чарльз Робинсон Фото: globallookpress.com
Матч в Челябинске завершился со счетом 2:0 в пользу «Трактора».
Хозяева забросили обе шайбы на последних минутах третьего периода. Ворота гостей поразили Чарльз Робинсон и Стивен Кэмпфер.
Во втором периоде у «Трактора» не реализовал буллит Виталий Кравцов, а у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.
«Автомобилист» проиграл третий подряд матч в КХЛ.
«Трактор» возглавляет Восточную конференцию — 57 очков. «Автомобилист» находится на пятой строчке — 48 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Робинсон — 5 (Кэмпфер, Коромыслов), 57:43 — 1:0. Кэмпфер — 5 (бол., п.в., Дер-Аргучинцев, Телегин), 59:14 — 2:0Вратари: Фукале — Аликин (59:03 — 59:14, 59:29)Штраф: 6 — 4Броски: 23 (5+9+9) — 25 (11+4+10)