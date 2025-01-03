Финляндия обыграла Словакию в четвертьфинале МЧМ

Молодежная сборная Финляндии Фото: globallookpress.com
У победителей дублем отметился Йесси Нурми. Также отличились Каспер Халттунен, Расмус Кумпулайнен и Йессе Киискинен.
У Словакии шайбы забросили Роберт Федор, Далибор Дворски и Юрай Пекарчик.
Ранее в полуфинал вышли сборные США и Швеции.
Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Финляндия U20 — Словакия U20 — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Голы: Киискинен — 4 (Нурми, Руохонен), 1:10 — 1:0. Нурми — 1 (Киискинен, Ниеминен), 3:54 — 2:0. Кумпулайнен — 1 (Халттунен, Кивихарью), 13:03 — 3:0. Пекарчик — 3 (бол., Дворски, Штрбак), 30:15 — 3:1. Кумпулайнен — 2 (Раутиайнен, Йокинен), 35:53 — 4:1. Федор — 1 (Кукумберг), 49:13 — 4:2. Дворски — 5 (Пекарчик, Кралович), 56:04 — 4:3. Нурми — 2 (Руохонен, Миеттинен), 58:01 — 5:3Вратари: Римпинен — Лендак (Урбан, 13:03)Штраф: 33 — 6Броски: 18 (7+7+4) — 36 (9+18+9)