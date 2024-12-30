ПерерывМанчестер Юнайтед — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 23:31
    • Защитник «Ростова» Осипенко может перейти в «Краснодар»
  • 21:25
    • В «Реале» назвали имя лучшего футболиста декабря
  • 20:25
    • Footmercato: «Монако» отказался от трансфера Угальде
    Все новости спорта

    Нападающий «Автомобилиста» Волк больше не сыграет в нынешнем сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о состоянии нападающего команды Кертис Волк, который получил серьезную травму.

    Кертис Волк — нападающий «Автомобилиста»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кертис Волк — нападающий «Автомобилиста»

    «К сожалению, Кёртис Валк закончил сезон. Мы старались это сохранять в тайне: в Череповце, когда играли "6 на 5", он получил повреждение того же колена, что и в матче с "Барысом" в ноябре. После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев.

    Умышленно не анонсировали потерю Валка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жёсткая необходимость и жёсткий цейтнот», — передаёт слова Рябкова Чемпионат.

  • «Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Волк успел провести за «Автомобилист» 17 матчей и набрал 6 (3+3) очков. Екатеринбургская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «МЮ» сыграть прагматичнее
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Синие» не оставят шансов хозяевам
  • «Ипсвич Таун» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • США добьются победы в центральном матче группового раунда?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шнайдер — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блинкова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Казахстан — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие