Нападающий «Автомобилиста» Волк больше не сыграет в нынешнем сезоне

Директоррассказал о состоянии нападающего команды, который получил серьезную травму.

«К сожалению, Кёртис Валк закончил сезон. Мы старались это сохранять в тайне: в Череповце, когда играли "6 на 5", он получил повреждение того же колена, что и в матче с "Барысом" в ноябре. После этого стало понятно, что без операции невозможно двигаться дальше. И московские, и немецкие специалисты оценили сроки восстановления в четыре-шесть месяцев.

Умышленно не анонсировали потерю Валка, иначе усложнились бы переговоры и с клубами, и с игроками, если бы было понимание, что у нас жёсткая необходимость и жёсткий цейтнот», — передаёт слова Рябкова Чемпионат.

В нынешнем сезоне Волк успел провести за «Автомобилист» 17 матчей и набрал 6 (3+3) очков. Екатеринбургская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе.