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    Разин — о победе «Металлурга»: Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (2:1).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Уже пятая наша игра с "Авангардом". До этого мы часто владели преимуществом, но не заканчивали игры победой, кроме одной. Теперь получилась обратная картина: мы очень много оборонялись, "Авангард" был посвежее немного. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде. Победили, очень рады, всех с наступающим. Не знаю, другой или не другой "Авангард" был…Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции, она бежит, с такими командами тяжело играть. Но мы — молодцы.

    После нереализованного большинства "пять на три" ничего не говорил. Да, обычно это вдохновляет соперника. Но, значит, мы — необычная команда, чемпионы. Смолин сыграл потому, что сезон длинный, на одного вратаря ложится большая нагрузка. Мы хотим распределить силы равномерно, чтобы Набоков не насытился хоккеем, к плей-офф подошёл в хорошей форме. Наш бэкап Смолин тоже показал, что он может играть уверенно», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Металлург» располагается на 4-й позиции Востока с 50-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Амура» 5-го января 2025-го года.

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